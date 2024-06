Julián Muñoz reaparece muy delgado y resignado por el cáncer: "Tengo fecha de caducidad"

Desde hace meses el político intenta no pronunciarse en los medios de comunicación y se limita a hablar por teléfono con algunos periodistas que transmiten sus palabras. Sin embargo, nuestro compañero Luis Rollán se ha trasladado este fin de semana hasta la provincia de Málaga y allí ha logrado hablar en exclusiva para 'Fiesta' con Julián Muñoz y Mayte Zaldívar .

Muy delgado, cabizbajo y ayudado en todo momento por su nieto mayor , el ex alcalde le daba a Luis Rollán unas declaraciones muy esperadas. Así nos lo contaba el colaborador:

"Me impresionó mucho ver a Julián, está muy delgado y muy apagado, cuando le pregunté que cómo estaba me dijo que se sentía que estaba con fecha de caducidad. Me dijo que la mejor quimioterapia que está recibiendo son su familia y sus amigos".