El vídeo no puede ser emitido por el programa pero los colaboradores sí han podido verlo a través de una sala de visionado. Además, han podido comentarlo y mostrar su reacción tras visionarlo: "Saber leer no es suficiente. Necesitas tener y transmitir algo de credibilidad, la oratoria no es principal", son las palabras de Mónika Vergara. "Creo que no tiene mucha experiencia y el texto no le favorece en nada. No es fácil de defenderlo", comenta otra de las colaboradoras. "No suena creíble, suena leída", remata Vergara.