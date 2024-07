El bebé de Alejandra Rubio le da una patada en pleno directo: "Nadie se había dado cuenta"

Gracias al ojo avispado de un miembro del equipo de 'Fiesta', que se dio cuenta de lo que acababa de pasar mientras veía la televisión desde su casa, ahora todos podemos ser testigos de un momentazo , que no es nada más ni nada menos que el momento en el que la madre naturaleza se hace presente y nos muestra cómo el bebé que se encuentra en el interior de Alejandra Rubio se mueve y probablemente le de una patada en el vientre a la hija de Terelu, pues se puede apreciar como este se mueve.

"Ella en ese momento no se da cuenta porque estaba sufriendo. Ese momento en el que estás mal, está reaccionando contigo, es muy bonito", comenta Emma García al ver de nuevo las imágenes. "Terelu, cuando vea esto, si me he emocionado yo, ella estará...", añade la presentadora del programa. Los colaboradores opinan sobre lo que acaban de ver, visiblemente ilusionados.