La carta anónima que probaría que la muerte de Lady Di no fue un accidente: "El coche real chocará contra un túnel"

' Fiesta ' ha conseguido lo imposible. Directamente desde una caja fuerte custodiada por Scotland Yard han llegado al programa una serie de documentos que probarían que la muerte de la querida Lady Di no fue un accidente . Concha Calleja ha sido una vez más la encargada de ofrecer una exclusiva de la que se van a hacer eco medios de comunicación de todo el mundo.

La escritora ha explicado además que no solo vamos a ser conscientes de este sorprendente documento, si no que vamos a ir conociendo poco a poco otros contenidos clasificados que los servicios de policía e inteligencia británicos han guardado todo este tiempo.

"Sé que se está planeando un accidente de coche a Diana. El coche real chocará contra un túnel y matará a la princesa . El plan se llevará a cabo en algún momento de septiembre , quizás a mediados de mes. No intente detenernos , se arriesga a perder a la Reina y al país. Firmado: una persona peligrosa".

Una pregunta obligada era sin duda por qué Lady Di, y especialmente tras haberse recibido esa carta, no tenía más protección a su alrededor. Esa noche, la todavía Princesa de Gales iba acompañada únicamente de un guardaespaldas , algo que los colaboradores de 'Fiesta' no comprenden.

Concha Calleja, que cuenta con mucha información, ha explicado que Diana era conocedora de estas amenazas y que incluso se repetía una pregunta cada vez que subía a un coche: "¿Será hoy el día?" . Para Concha es más que evidente que a alguien no le interesaba que la ex mujer de Carlos estuviera protegida:

"Tuvo dos accidentes de coche en ese año que no conocemos, en uno de ellos fallaron los frenos, pero la importancia que tiene esta carta es que Diana estaba siendo amenazada porque se había convertido en una persona muy molesta, especialmente desde que empezó su lucha contra las minas anti persona. A mí no me cabe la menor duda de que Diana muere en un accidente de coche intencionado y planeado".