La primera de las exclusivas que nos trae Kike Calleja tiene que ver con el concierto de la tonadillera de este viernes, celebrado en Albacete. Sucedió algo que no había pasado hasta el momento, aunque es algo que muchos artistas lo llevan a cabo. "Ella lleva mucha gente trabajando, entre la orquesta, el staff, los maquilladores, los peluqueros... bueno, toda la gente que trabaja en un concierto", comienza a contar el colaborador.

"Pues bien, les hicieron firmar a todos un contrato de confidencialidad en el que se destacan cuatro puntos entre los que se resume, sobre todo, que no pueden pasar ningún tipo de información de todo lo que vean allí, ni de Isabel Pantoja, ni de la gente que acompaña a Isabel Pantoja, ni lo que se comente. No se pueden tomar fotografías, no se pueden grabar vídeos tampoco ni se pueden distribuir a través de ningún medio, incluido las redes sociales", detalla Calleja.