Nieves explica cómo es posible que, habiendo sido condenada a cadena perpetua, ya goce de la libertad: "Vengo a España, a Soto del Real. Me trasladaron luego a Albacete, porque yo lo pedí. Estuve ocho años y medio en Tailandia y seis meses en España. Mi pena en España no era igual que en Tailandia. En seguida se tramitó mi libertad. Imagino que a Daniel le pasará igual. Cuando él llegue a España, tramitarán su libertad". Cabe aclarar que nos encontramos ante dos delitos muy distintos (por tráfico de estupefacientes y por homicidio con premeditación).

¿Cómo fueron esos ocho años de Nieves en una cárcel tailandesa ? ¿En qué condiciones se encontraba? ¿Cuál era su día a día ? ¿Son prisiones tan terroríficas como nos cuentan? Nieves responde: "No son tan terroríficas. La embajada te da dinero, ciento veinte euros mensuales. Te dan tres mantas y las administras como quieras y se duerme persona con persona. Yo compartía celda con ciento cuarenta personas, dormíamos cuerpo con cuerpo y enfrente había personas con las que nos tocábamos los pies". Aclara que dormía en el suelo, sin colchón y con las mantas que le suministraron al llegar.

En cuanto a la salubridad, Nieves comenta que "mi familia me enviaba medicinas y allí los especialistas te mandaban las medicinas que necesitabas, pero las cosas superficiales, como analgésicos, nos lo enviaba la familia". Sobre la comida, niega que esta sea limitada a un cuenco de arroz al día: "No es así. Te ponen ollas de comida, de arroz, y te pones el que tú quieres, y después hay un caldo, un guisao, y te ponen un cazo y lo vas mezclando. Pero si no te gusta eso y tienes dinero, tienes acceso a comprarte la comida tú".