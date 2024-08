Najwa Nimri se hace viral por su reacción a la sentencia de Daniel Sancho: "¿Quién es?"

Una de las protagonistas es Nawja Nimri, que ha reaccionado con absoluto estupor a la noticia al no saber de quién estábamos hablando, asegurando no conocer ni a Daniel Sancho ni a su padre a pesar de que ambos son dos de los actores más populares de nuestro país y es raro que en sus largas trayectorias en la pequeña y en la gran pantalla no hayan coincidido en ninguna ocasión.