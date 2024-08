Nieves, española condenada a perpetua en Tailandia: "Daniel Sancho no va a pasar el resto de su vida allí"

Nieves relató su historia. En ella aseguró que su abogado tailandés "no hizo nada". "Me dijo la embajada que me mandarían a uno de los cinco mejores de Bangkok y no hizo nada. Ese señor solo se puso la toga y no movió la boca en todo el juicio, y yo no sabía tailandés. Cuando volví de las Cortes, compañeras de allí estaban en la misma situación: no tenían abogado y habían recibido la misma sentencia", recordaba. Pero a pesar de su condena a cadena perpetua, Nieves solo estuvo en la cárcel de Lard Yao, una de las peores del país, durante ocho años.