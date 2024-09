La llamada de Isabel Pantoja a su hija por su ingreso hospitalario: "Ha sido muy especial"

Hace unos días, Isa Pantoja acudió al hospital con motivo de unos dolores abdominales "horrorosos" , confesaba a sus seguidores a través de sus redes sociales. La cosa no sólo no cesó, sino que fue a más y, tras unas pertinentes pruebas y revisiones médicas , la hija de Isabel Pantoja fue operada de urgencia de apendicitis este jueves .

Desde hace un tiempo, madre e hija se encuentran distanciadas. No se hablan e incluso este enfrentamiento familiar hizo que la artista no acudiera a la boda de su hija con Asraf. Isa ha revelado en más de una ocasión que esta situación no le preocupa en exceso y se ha mostrado muy tajante con su madre porque es feliz con la vida que tiene. Pero este bache en su salud podría hacer que su relación tome un giro inesperado y cambie a mejor.

"Me llega un información de última hora que me indica que Isabel Pantoja ha realizado una llamada a lo largo de la tarde de hoy, ha habido un acercamiento. Me consta que ha sido muy especial dado que era mucho el tiempo que llevaban sin tener ningún tipo de contacto. La situación, evidentemente, no es la mejor, pero...". Tras estas palabras, tanto Emma García como los colaboradores del programa celebran esta buena noticia.