Isabel Pantoja no ha llamado a su hija tras su operación de apendicitis: "Lo supo por su hermano Agustín"

Isa Pantoja tuvo que ser operada de urgencia en El Puerto de Santamaría por una apendicitis tras varios días sufriendo fuertes dolores abdominales que en un primer momento los médicos pensaron que eran gases. Isa ha estado acompañada de su círculo más íntimo, pero no de su familia y Antonio Rossi nos cuenta en 'Vamos a ver' cómo se ha enterado su madre, Isabel Pantoja.

Junto a Isa han estado su marido, Asraf Beno, su hijo, Dulce y también su representante y amiga, Sonia. Sin embargo, al centro sanitario en el que está ingresada Isa no han acudido ni su hermano ni su madre, Isabel Pantoja.

Antonio Rossi contaba que la cantante lo supo unas horas después, en la noche después de la operación, y se lo comunicó su hermano Agustín.

"Él estuvo durante todo el día y parte de la tarde intentando enterarse de cómo había salido la operación", decía el periodista y añadía que llamó a dos personas: "Le dijeron que había sido apendicitis y después de cenar se lo dijo a su hermana quitándole importancia, le dijo que estaba bien y no hubo más conversación".

Al parecer, Agustín le confirmó que no había "ningún problema" y explicaba: "Ella no tiene teléfono, no se puede poner en contacto con su hija y ya está, no ha pasado nada más, Agustín se encargó personalmente de, a dos personas, decirle 'si pasa algo más, decídmelo".

Además, no entendía que el hecho de que no le haya llamado haya supuesto una polémica: "Esto no es nuevo, es una relación fría, distante y casi rota. A mí no me extraña nada que no vaya a haber ningún tipo de contacto".

Isa Pantoja pronto recibirá el alta

Mientras tanto, Isa continúa con su recuperación. Adriana Dorronsoro nos contaba que todo ha salido bien, ya está en planta y ella está "tranquila" aunque "un poco doloridas" y añadía: "Pronto le darán el alta. Está muy bien cuidada y en breve la veremos en la calle".

Asraf Beno nos habla de la operación de Isa Pantoja

"Ha ido muy bien, muy bien ¡Menos mal!", decía Asraf Beno tras la operación de Isa. Acudía al hospital junto a hijo de Isa y se mostraba tranquilo pero en silencio ante las preguntas sobre la familia de su pareja.

