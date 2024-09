Asraf Beno cuenta cómo ha ido la operación de Isa Pantoja: "Ha ido muy bien, muy bien ¡Menos mal!"

Isa Pantoja ha sido operada de urgencia por apendicitis. La colaboradora de televisión llevaba varios días sufriendo dolores abdominales, había acudido a urgencias y, tras ser diagnosticada de gases, regresaba y los médicos decidían intervenirle. A las puertas del hospital, Asraf Beno comentaba que todo había salido bien pero no respondía cuando le preguntaban por la familia de Isa.

Hace varios días Isa Pantoja compartía en redes sociales que había acudido urgencias por fuertes dolores abdominales. Le aseguraron que era un problema de gases, ella no lo entendía, le dieron un tratamiento que no mejoró su estado y los dolores empeoraron.

Miguel Ángel Nicolás comentaba que ni su hermano ni su madre han estado presentes y Ana Rosa Quintana decía: "Yo no lo entiendo"; "lo fuerte es que Isa se ha acostumbrado a esto", apuntaba Leticia Requejo.

"Me levanté con un dolor abdominal horroroso. Fue a más. Me dolía la boca del estómago, el estómago, y luego se me fue a toda la tripa", decía Isa Pantoja en el vídeo que publicaba en redes sociales horas antes de ser intervenida.