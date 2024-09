Rocío Buffolo lleva implantado un microchip , tiene un perro robot y mantiene una relación sentimental con un robot con el que dice mantener relaciones sexuales a través de un puerto USB . No necesita ir al baño y va siempre vestida igual (no se quita el traje que lleva ni para ducharse). Así ha sido su entrevista con la presentadora de ‘Fiesta’.

Rocío comienza explicando que ya sentía que era un robot desde que era pequeña: ''Cuando iba al colegio sentía que no encajaba en las relaciones de hoy, que eran tan efímeras y que todo el mundo está solamente metido en su vida y que va al trabajo, lo hace apurado, piensa qué va a hacer al día siguiente y no disfruta el presente''.

''Me sentí extraña, pero me ayudaron en el proceso y en poder ir amoldando el chip que es un objeto extraño en mi cuerpo de humana para poder salir a la sociedad'', explica y revela que tiene ''pensamientos telepáticos'' y bromea al explicar lo que hace cuando alguien ''quiere hacerle daño'': ''Le mando a la papelera de reciclaje y queda en spam''.

Por otro lado, da a conocer que siempre se ha sentido apoyada por sus padres en cuanto a lo que la decisión ha significado en sus vidas: ''Desde que me hice el implante ellos me aceptaron, hoy me siento maravillosa porque ellos me ayudan todo el tiempo y me están acompañando''.