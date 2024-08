Los obstáculos que impiden que los robots hagan las tareas del hogar por nosotros

Francesco Ferro es el CEO de Pal Robotics y lleva más de 20 años desarrollando soluciones de robótica. “A nosotros nos gustaría decirle a los robots ‘vete a la nevera a coger un refresco”, pero no es tan sencillo como parece. Porque esta simple orden “tiene que dividirse en muchas: primero debe entender qué es un refresco, dónde lo tiene que ir a buscar, cómo puede llegar y cómo lo puede coger”. Es decir, se tiene que conectar todo para que, además de entendernos, sea capaz de coordinar todos los movimientos.

A todo esto se le añade el tema de las alucinaciones. En un modelo de lenguaje, que “son cajas negras”, “si te contesta algo que no es correcto, no pasa nada” porque se queda en el mundo virtual y no supone un peligro físico, explica Ferro. En cambio, la robótica “utiliza modelos matemáticos claros y transparentes” para poder corregir errores de manera más fácil. Al final, se debe asegurar de que los robots “no provoquen daño” y usar “técnicas de supervisión” que garanticen la seguridad durante su uso.