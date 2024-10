Exclusiva | La denuncia que habría recibido Bárbara Rey por revelación de secretos: "Este delito contempla hasta tres años de prisión"

Son muchos los audios que están saliendo entre Bárbara Rey y el rey emérito Juan Carlos I y que están sacudiendo de pleno tanto a la vedette como al entorno de la Casa Real. Pues bien, este sábado hemos podido saber, gracias a una información de Alejandro Entrambasaguas, que don Juan Carlos no va a ejercer ningún tipo de acciones legales: "Me han dicho que no descartaba que estos audios acabaran saliendo...". Pero la cosa no acaba aquí: según el colaborador, Bárbara Rey ha sido denunciada por un delito de revelación de secretos esta semana por parte del sindicato Manos Limpias.