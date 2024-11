Bárbara Rey toma una drástica decisión para poder ejercer como abuela: "Lo ha pedido judicialmente"

"No es algo que vaya a hacer, es algo que ya ha hecho. Es un tema del que Bárbara no suele hablar porque se trata de una menor, pero es verdad que durante todo este tiempo ella no ha podido ver o disfrutar de esta personita. Viendo que la cosa se prolonga, el tema lo ha puesto en manos de la justicia porque ella quiere ejercer como abuela y quiere volver a ver a su nieta ".

"Ángel le ha pedido muchas veces ayuda a su madre con el tema de la niña y ella no ha movido ni un dedo para facilitar que su hijo pudiera, aunque fuese, hablar por teléfono con la niña. Le pidió que por favor contactara con su hija porque él, por tema legal, no podía hablar con la niña y ella se negó (...) Yo he podido hablar con Ángel y a él ya no le sorprende nada, él dice que su madre demande, que ya se tendrá que demostrar si tiene o no vínculo con la niña, porque muchas veces Bárbara ha tenido la oportunidad de ver a la niña y no lo ha hecho".