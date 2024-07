Soraya se lleva la sorpresa de que su cita es con una pareja: "Queremos encontrar el amor juntos"

Sergio y Olga tienen una relación poliamorosa desde hace dos años y les gustaría tener un trío amoroso: “Hemos venido al programa porque tenemos ganas de encontrar el amor los dos juntos, lo hemos intentado en varias ocasiones y no ha sido posible. No perdemos la esperanza de que vamos a encontrar a nuestra chica ideal”. Y se iban a encontrar en ' First Dates Hotel' con Soraya, de 40 años , escritora de literatura erótica: “Me defino como una persona fuera de lo común , me gustan las cosas diferentes”.

Tras esto Soraya entraba a conocer a Sergio y Olga, con lo que alucinaba: "Yo os conozco de Instagram". Y les confesaba que no sabía que iba a tener una cita con una pareja: “No tenía ni idea, un dos por uno me habéis hecho. Me esperaba solo un chico, pero bueno… yo soy más de relación anarquica”. Mientras ellos reaccionaban tras verla. “Físicamente a mi me encanta con el tipo de chica que a mi me gusta”, “a mí me ha parecido preciosa”.