Jasper le canta al piano a Antonio y este le responde con un caluroso masaje al final de la cita: "Soy más presa que cazador"

Jasper, de 27 años, es un joven inglés que acude a 'First Dates Hotel' con mucha ilusión y ganas de encontrar el amor: "La gente me ve como el típico guiri: alto, rubio... incluso guapo". Pero él es mucho más que eso. Es profesor y trabaja con niños en un colegio concertado, además de dar clases de música (concretamente de piano y de guitarra).

Por otro lado, está Antonio, de 24 años, un joven nadador que lleva 17 años nadando y dio sus primeros pasos en esta disciplina deportiva en Sicilia (Italia). Y no se esconde: "Me gusta ligar. Hay gente a la que le gusto... soy más presa que cazador. Yo miro y dejo señales para que la persona se acerque...". El amor para Antonio siempre ha estado en un segundo plano, porque según él, no ha tenido mucha suerte.

La cita entre Jasper y Antonio

Y llegaba el momento de que los dos se reencontrasen. Primero llegaba Jasper a la cita y posteriormente, Antonio. La primera impresión para este último era buena: "Muy guapo". Ambos habían estudiado Biología, algo que les impresionó al darse cuenta de ello. La cita fluía con total normalidad, hablando de qué tal se encuentran en Madrid, de sus trabajos y de otras cosas de interés.

Como colofón final, los dos se dirigían a una sala privada y Jasper mostraba sus dotes en el piano: "No te voy a tocar, te voy a cantar. Tú disfruta". Se trataba de la primera vez que tocaba esa canción para alguien. Una canción de amor y sobre todo, muy sentimental. "Cantas súper bien. No me lo esperaba, te lo prometo. Casi lloro", aseguraba Antonio, impresionado.

En la decisión final, primero Jasper y luego Antonio, daban el sí a seguir conociéndose. Antonio, por ejemplo, señalaba que era "un chico guapo e inteligente. Siempre me ha gustado tener un novio que me escriba una canción y que me la cante". ¡Aquí ha surgido el amor! Y 'First Dates Hotel' ha sido partícipe de ello.

La cita no acabaría sin que Antonio le diese un caluroso masaje a Jasper: "No sé dar masajes, pero voy a aprender contigo". La temperatura subía y Jasper nos dejaba un momentazo al asegurarle a Antonio que no sabe dar masajes, pero sí recibirlos.

El bajón de Jasper al día siguiente

Jasper se levantaba al día siguiente y aparecía en el jardín de 'First Dates Hotel' solo y cabizbajo. Lidia Torrent no tardaba en acercarse al soltero para ver qué ocurría. "Creo que tenemos cosas que hablar con Antonio. Anoche no estuvo tan guay... problemas de comunicación", subrayaba Jasper. "Nos peleamos un poco. Fueron malentendidos sobre lo que buscamos", añadía.