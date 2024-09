Elsa pilla a las mellizas por una metedura de pata de Silvia: "Creo que son hermanas"

Y esto ponía sobre la pista a Elsa, que se confesaba con Maica en el baño: "Dijeron que viven juntas ¿No?", preguntaba a su compañera y Maica sonreía: "No están juntas, lo sabía"; "ha cogido confianza la chavala y han patinado dos veces", añadía Elsa.

Óscar está muy enfadado con Elsa: "La vasca me hizo un juicio y yo, bajo presión, admití cosas que no eran verdad ¿Por qué? Porque no lo recordaba bien".