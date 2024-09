El mensaje de Luitingo a su padre, Sele de Triana, tras contar que tiene cáncer: "Encontraron un tumor"

El novio de Jessica Bueno, que hasta ahora ha mantenido en secreto el complicado momento familiar al que se enfrentan en casa, no ha dudado en volcarse con Sele de Triana. El que fuera su defensor en 'GH VIP' tiene miedo y no puede ocultar los nervios. José Luis Romero Magro - verdadero nombre del cantante de 'Secreto a voces' -, ha querido enviarle todo su apoyo y dedicarle unas tranquilizadoras palabras.

Con el nudo en la garganta y sin apenas poder mediar palabra, el humorista y también cantante explica que su diagnóstico fue un hallazgo inesperado. "Hago este vídeo porque me gustaría que supiesen una cosa. Hace tres meses me hicieron una resonancia de la cadera y me notaron un ganglio. Me hicieron pruebas, un tac con contraste, una endoscopia... Me encontraron un tumor en el estómago. Me hicieron pruebas y tenía células malas".