Su elevado precio también explica que sea uno de los alimentos donde se comete más fraude. Se estima que el 40% del atún que se comercializa como atún rojo no lo es , según un estudio realizado por el Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB) perteneciente al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

En el atún rojo salvaje la grasa se encuentra pegada a la piel , mientras que en otros tipos de atún suele encontrarse entre las vetas de la carne. Esta diferencia se explica por la forma en que se desarrolla y se alimenta el pescado: el atún rojo salvaje crece y se alimenta en libertad durante toda su vida, cosa que no siempre ocurre en el caso de otros atunes, que a veces pasan algún tiempo en cautividad y son alimentados con pescados grasos como la caballa.

La textura del atún rojo es consistente y suave , y no se desmorona por mucho que la manipulemos. En el caso de otros atunes la textura es más gomosa y su carne se desgaja con más facilidad cuando la cortamos o manipulamos.

El precio también puede ofrecernos pistas: si el atún rojo es demasiado barato, quizá se debe a que no es auténtico.

También debe indicarse si el pescado contiene algún ingrediente, como el jugo de remolacha. Esto se ha hecho alguna vez en el pasado, de modo que el productor argumentaba que se trataba de un producto elaborado, constituido por atún “común” aderezado con jugo de remolacha. Es decir, en teoría no se trataba de un fraude (siempre que no se vendiera bajo la denominación “atún rojo”), dado que se estaba declarando la composición en la etiqueta. Sin embargo, además de resultar engañosa, se trata de una práctica prohibida, ya que el jugo de remolacha se añade para cumplir una función tecnológica (entre otras cosas, actúa como colorante) y por lo tanto se considera un aditivo, de modo que su uso en el atún fresco no está permitido. Además, puede enmascarar el deterioro del pescado, lo que puede suponer un riesgo para la salud.