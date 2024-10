Le engañan. La expansión del universo no fue a partir del big bang. El mundo se hizo mundo cuando el pan se encontró a la salsa como Harry encontró a Sally . Amor a primera vista. No fue ni la colisión de dos agujeros negros ni el choque de dos membranas. El espacio se expandió la primera vez en el que una miga blanca y prieta se empapó con la esencia reducida de un guiso hecho a fuego lento. Vamos, lo que viene siendo la salsa. Ese momento legendario del primer sopón lo cambió todo.

Mejoró el empeño de los cocineros, que aprendieron que los ingredientes destinados a ensalzar (que no viene de salsa) el producto principal, una vez ligados con sabiduría, no serían accesorios, sino que ganaban un significado profundo y determinante una vez cumplida su primera función. La salsa logró así su papel estelar. Moje pan y los cocineros le sacarán a hombros .

Por eso el Larousse Gastronómico es rácano cuando define la salsa como "preparación más o menos líquida, caliente o fría, que acompaña o sirve para cocinar un manjar. La función de una salsa es añadir a este último un sabor que se armonice con el suyo". Cierto, pero incompleto y pelín cicatero. Desde aquí sugerimos un añadido para la próxima edición del diccionario gastro de referencia, gratis et amore: "Y dicho lo cual, la salsa nació para ser mojada con pan". De nada.

El abogado, citómano, "comentador gastronómico" y gastrónomo Fernando Huidobro recuerda que la base de la trilogía mediterránea (trigo, vid y olivo) "y las mil formas del pan" lo convirtió en la base de nuestra alimentación desde hace siglos: "A los mediterráneos nos llamaban los comedores de pan. Ha habido una época larga con la moda de que el pan engordaba y esas frases lapidarias tan nefastas en las que el pan cayó en un olvido lamentable. Desapareció de nuestra vida cotidiana. Se identificó con una forma de comer de pueblo. Y es evidente que era así, porque procede de las costumbres ancestrales en las que el pan era alimento básico . De ahí vienen nuestros gazpachos, los salmorejos, las porras, etc. El pan estuvo olvidado desgraciadamente. Ahora, afortunadamente, ha regresado con las nuevas panaderías y con las ganas de hacer buen pan" . Para Huidobro, el cénit es "cuando el pan culmina con la yema de huevo, que es la mejor salsa del mundo. El mix es una mezcla sublime y un gustazo en la boca".

No le pregunte a los comensales, chef, pregúntele al plato. Cuando regresa de la mesa a la cocina, un plato contiene más información que el genoma humano. Los buenos cocineros se examinan en el abrillantado de un plato por el proceso del untado del pan . Ni más ni menos. Mojar en la salsa, hacer sopones o barquitos es una práctica extendida y accesible a gentes sin experiencia. Con meter el pan en el fondo del plato, empaparlo bien , escurrirlo y comérselo lo tiene usted hecho.

La pregunta sigue ahí: ¿quién fue el primero en mojar pan en la salsa? No es fácil. Pero como reseña antigua nos sirve el Evangelio según San Juan, que relata cómo en la última cena Jesucristo identificaba al apóstol que lo había vendido por 40 monedas: "Es el que va a recibir el pedazo de pan que voy a mojar en la salsa. Jesús mojó el pan y se lo entregó a Judas hijo de Simón, el Iscariote. En ese mismo instante, Satanás se metió en el corazón de Judas. Jesús le dijo: «Judas, apúrate a hacer lo que has planeado.» ¿En qué mojó el pan Jesucristo? Pues no es fácil de saber. Por los usos y costumbres de la época algunos investigadores apuntan a que lo más lógico es que fuera en garum, la archifamosa salsa romana hecha con vísceras de pescado fermentado".