La alimentación de los más pequeños es una de las grandes preocupaciones de las familias. Que los niños (y los adolescentes) coman bien es una de las principales prioridades de padres y abuelos, que buscan que coman de todo y lo más equilibrado posible, peleando para que coman más verduras o no le hagan ascos al pescado, cosa que en ocasiones se complica más de lo esperado. Como no lo es darles la cantidad de azúcar ideal para no pasarse de la raya y que termine afectándoles a su estado de ánimo o a su conducta.