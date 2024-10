Veamos: Toni Soprano en camiseta blanca de tirantes, Homer Simpson con un delantal infame, el presidente de la cofradía 'El Porrón' de tu pueblo en plena plaza durante las fiestas de San Roque, tu exmarido Joaquín en el jardín encadenando latas de cerveza sin soltar las descomunales pinzas del kit que compró de oferta en Leroy Merlín. Estampas de virilidad grosera grabadas a cincel en la trastienda de tu hipocampo. Pues se acabó. La barbacoa es tuya . No solo por feminismo, sino porque la mayoría de estos chefs domingueros, debido a su escasa pericia como cocineros domésticos, suelen asar mal. Amén de machistas, son chapuceros (si acaso ambos términos no son sinónimos).

Como a mí no me gusta el sabor a líquido para encendedores, no tengo que preocuparme de que una buena chuleta a la brasa equivalga a fumar setecientos cigarrillos

No saben encender un fuego, pero tampoco asar sobre él . La barbacoa le parece fácil al macho erectus: echar cosas, ver humo, sonreír alrededor, y esperar a que las cosas quemen, sin más complicación que darles la vuelta con una mano mientras con la otra sujeta la enésima cerveza. Pues no. Cocinar a la brasa quizá sea la cocina más compleja que existe : incontrolable, azarosa, sin tecnología que te asista y transmisible solo por experiencia.

—Kent Rollins, de Hollis, Oklahoma. “He ganado títulos, he ganado hebillas en rodeos, he ganado competiciones de cocina. Metámoslo en el toril, porque estoy listo para montar”.

La cocina no es un ejercicio de ego, una exhibición, sino un servicio. No muestras lo bien que guisas, fríes o asas, sino que alimentas a los demás. Das de comer. Así que, si el cenutrio de las pinzas se empeña en destrozar las chuletas y las morcillas, que asuma todo el proceso : “Limpiar una parrilla es una de las tareas más aborrecibles e ingratas que hay en una cocina”, dice con sabiduría de estropajo la citada Laurie Colwin.

Incluso háblale de Melania Méndez, cocinera de La Candelaria de Mela, una pequeña y riquísima hamburguesería de Sama de Langreo, Asturias, como tantas de las que pueblan España. Melania es un as de la parrilla, y ha vivido en sus carnes lo que ni siquiera merecen las que cocina: “La gente ve una carta con más de 30 referencias de hamburguesas y siempre piensa que detrás de ella existe una figura masculina. Supongo que encaja más que una mujer realice trabajos más delicados, o de repostería. Si me llamase Manolo, sería el chef que es un crack haciendo hamburguesas. Pero como me llamó Melania, simplemente 'cocino hamburguesas”. Lamentable, claro. Un día, un cenutrio se llevó la palma: “Estaba limpiando y ultimando detalles en el local, y entró un comercial. Me miró y me preguntó que cuándo llegaba el dueño, dando por hecho que era la chica de la limpieza”.