Bourdain ahonda en la fase siguiente a ese maltrato animal de las macrogranjas: el procesado de la materia prima, que por supuesto no siempre es carne tal cual la conocemos. Menciona un artículo de The New York Times que desveló que “el gigante de la industria alimentaria Cargill’s tenía por costumbre elaborar esas hamburguesas a las que llamaba ‘American Chef’s Selection Angus Beef Patties’, con, entre otras cosas, una mezcla de restos de matadero y una especie de puré elaborado con desperdicio , y que los ingredientes procedían de mataderos de Nebraska, Texas y Uruguay, y de una empresa de Dakota del Sur que procesa los restos de grasa y los trata con amoniaco para matar las bacterias”. Ahora se entienden mejor los precios del supermercado, y el sobrecoste brutal de la cadena multinacional.

Lo cual completa un proceso perverso: puesto que la hamburguesa sencilla y barata ya no es hamburguesa en realidad, la única alternativa para zamparte una hamburguesa verdadera (que no proceda del tendón de un castor y que esté libre de amoniaco) has de aceptarla como un lujo. Así muere la comida popular. Así, las zapatillas de deporte, que duran apenas un año y que no sirven para hacer deporte, a 120 euros. Así, jornaleros digitales con carrera universitaria cobrando diez mil euros brutos al año.

Odio las hamburguesas pijas porque odio lo poco que cobro normalmente por mi trabajo. Y ambos desequilibrios forman parte del mismo mecanismo: separar toda lógica entre el valor de las cosas y su precio. Si no me pagas lo suficiente, no soy un asalariado, sino un esclavo. No soy carne, sino picadillo industrial para alimentar tu beneficio desmedido. Así que no puedo tolerarlo, maldito señor Cangrejo. No pienso pagar nunca por tu bocadillo más de lo que me costaría cocinarlo. No pienso someter mi sonrisa a tu clamoroso timo.