Chris Hemsworth, Will Smith o Lewis Hamilton se enfrentan al picante más inhumano del mundo

¿En qué punto la comida picante pasa de ser un placer a convertirse en una tortura? Muchos famosos podrían responder a esta pregunta después de pasar por ‘ Hot Ones ’, un veterano programa de entrevistas que nació en YouTube y que conduce Sean Evans. Su mecánica es muy sencilla: mientras el presentador charla con el invitado, este tiene que comer 10 alitas de pollo , cada una con una salsa más picante que la anterior. Aunque las celebridades pueden beber leche para aliviar su efecto, en ocasiones no hay manera de calmar la sensación de que su boca está ardiendo.

Will Smith hizo gala de su sentido del humor al visitar el formato, probar las primeras alitas y señalar que un mordisco era suficiente, ya que no quería llenarse antes de tiempo. Al llegar a la sexta, confesó que le costaba describir lo que estaba sintiendo: “Pierdes la habilidad de hablar con la gente. Arruina tu cerebro”. El intérprete no pudo contener las lágrimas ante el picor de algunas salsas e incluso pidió helado para untárselo en los labios con la novena.