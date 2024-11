Las palomitas silenciosas creadas por el chef Dani García para comer en el cine

El malagueño, ganador de tres estrellas Michelin, es el artífice de las ‘ Palomutes ’, una receta que desarrolló en colaboración con la distribuidora Paramount Pictures para promocionar el estreno de la película ‘ Un lugar tranquilo: Día 1 ’. Esta precuela es el tercer título dentro de una saga cinematográfica de terror que presenta a unas criaturas alienígenas y letales que se guían por los sonidos. Por tanto, mantenerse en absoluto silencio es la única forma de no llamar su atención y seguir con vida. Lupita Nyong’o y Joseph Quinn protagonizan este largometraje ambientado en Nueva York.

García explicó: “Durante muchos años hemos jugado a hacer trampantojos, pero aquí había una cosa fundamental, que era respetar el sabor de la palomita y del maíz”. Además, el chef admitió que crear unas palomitas silenciosas supuso todo un desafío para él: “Llevo 25 años cocinando, pero aún no me acostumbro a tener la suerte de hacer este tipo de retos que te sacan de tu rutina diaria”.

La receta de las ‘Palomutes’ pasa por un moderno proceso de preparación. Primero hay que infusionar palomitas normales en aceite de maíz para multiplicar su sabor por un lado, y hacer un licuado de maíz por otro. Todo se mezcla para emulsionar en un sifón y se usa nitrógeno para darle a la crema la forma de una palomita. El resultado final está frío y cremoso, pero no cruje ni produce un sonido crujiente al comer.

“¿Te imaginas cómo serían las palomitas en un mundo donde no puedes hacer ningún ruido? Yo sí. Tendrían el sabor, tendrían la textura. Parecerían palomitas, pero no sonarían”, dijo el chef en un vídeo promocional. “Si existiera cualquier cocina en esa película, sería la primera en ser devorada. En una cocina no puede haber más ruido”, apuntó con humor.