Zoe Hegedus empezó su carrera en el mundo de la gastronomía formándose en España, en el Basque Culinary Center de San Sebastián. “Todavía me inspiro en el País Vasco, donde me enamoré de los ingredientes frescos, las tradiciones culinarias y la naturaleza que me rodea”, explica en su página web. También cuenta que trabajó en pequeños restaurantes vascos y en otros tan prestigiosos como El Celler de Can Roca.