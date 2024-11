Dietas plan based: "Evita todo lo que puedas los alimentos malsanos"

La adopción de dietas plant based ha ganado popularidad en los últimos años, no solo por los beneficios que ofrece a la salud humana, sino también por su impacto positivo en el medio ambiente y en el bienestar animal. Sin embargo, a pesar de estos beneficios, muchas personas encuentran difícil la transición inicial hacia este tipo de alimentación. Por si tienes dudas, repasamos los beneficios de las dietas plant based, así como las estrategias recomendadas por expertos para comenzar y mantener este estilo de vida.

Otro beneficio importante es la prevención y manejo de la diabetes tipo 2. Según el Dr. Michael Greger, autor del libro How Not to Die, las dietas plant-based pueden mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir los niveles de glucosa en sangre. Este efecto se atribuye al alto contenido de fibra y al bajo índice glucémico de los alimentos vegetales, que ayudan a mantener estables los niveles de azúcar en sangre.