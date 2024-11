Fabanesa: la mayonesa que se hace con el líquido donde cociste las legumbres

El aquafaba no es otra cosa que el líquido resultante de cocer legumbres, sobre todo garbanzos o judías. Se puede conseguir fácilmente cociendo legumbre en una cazuela, guardando el agua que sobra después de cocinarlas, o utilizando el líquido de una conserva garbanzos. Miguel Ángel Lurueña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y autor del libro 'Que no te líen con la comida' (Destino, 2021), asegura que desechar ese líquido se hace por inercia sin que exista ningún motivo lógico. “Mucha gente piensa que el líquido que hay dentro de una lata o una conserva es algo raro y peligroso, pero luego se come el alimento tranquilamente”. En realidad, se trata de parte el producto.