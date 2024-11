Cafeína para roqueros: así es la marca de café creada por Green Day

Cantantes y grupos suelen aventurarse en otros proyectos que no tienen nada que ver con la música, para seguir ganando dinero y para tener un plan alternativo en el caso de que su popularidad no se mantenga con el paso de los años. Resulta común ver cómo artistas lanzan sus propias líneas de moda, hacen colaboraciones con marcas de maquillaje o se adentran en el mundo de la restauración. Esto no es territorio exclusivo de intérpretes de estilo pop y de los músicos del ‘mainstream’, ya que los roqueros también lo hacen. Prueba de ello es Punk Bunny Coffee, la marca de café de Green Day .

La página web de la compañía presenta sus distintos tipos de café, tanto en grano como en cápsulas. Light Club es el café tostado ligero, con un toque de especias, notas de cacao o cítricos. Last Ride In es su nombre para el café con tueste medio, que lleva notas de azúcar caramelizado y limón. Soundcheck es el café tostado intenso que “te hará levantar del asiento” y Father Of All... Dark Roasts es un café con un nivel de tueste superior y suave que “te pateará el trasero y te calmará el alma”. Además, Green Day vende Rooted Soul, café en granos con tueste muy intenso y con toques de cacao oscuro, cuyas ventas van íntegramente destinadas a Oakland Roots & Soul Foundation, organización que trabaja para mejorar la salud de los habitantes de dicha ciudad californiana.