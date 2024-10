La nueva moda de servir el café dentro de pimientos, tomates o incluso cáscaras de huevo

Cafés en pimientos, tomates, e incluso cáscaras de huevo se han vuelto opciones cada vez más frecuentes en lugares en ciertas latitudes, priorizando la experiencia sensorial y estética. Esta tendencia no solo apunta a la extravagancia, sino también a una forma sostenible de aprovechar ingredientes que de otra manera podrían ser desechados.

No son pocas las cafeterías de Shanghai que se están atreviendo a mezclar componentes insólitos en sus cafés, usando pimientos, manzanas, bolas de pescado y mucho más como 'taza' para enriquecer la experiencia de tomarse un café. Incluso hay locales que han creado sus propias tazas comestibles para darle un vuelco al momento de tomarse un café. La extravagancia y la búsqueda de innovación en este país asiático llega a límites insospechados con las mezclas de café con otros ingredientes que serían más parte de la comida que del momento del café, añadiendo carnes y pescados a la bebida.

No obstante, la moda de servir café en recipientes como pimientos o cáscaras de huevo no está exenta de críticas. Algunos expertos en el ámbito gastronómico argumentan que, en algunos casos, la búsqueda de la presentación visual puede ir en detrimento del sabor o de la experiencia tradicional del café. De hecho, servir café en un recipiente que pueda alterar el sabor de la bebida, como un tomate, puede ser una experiencia interesante, pero puede no satisfacer a los consumidores que prefieren el sabor puro del café.