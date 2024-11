Aunque el desayuno ha sido tradicionalmente considerado como "la comida más importante del día", son diversos los estudios que cuestionan tal afirmación, sugiriendo que su importancia depende más de la calidad de los alimentos que de la hora en que se consumen. Ana María Puga Giménez, profesora de nutrición, subraya que "desayunar tiene efectos beneficiosos en la salud cardiovascular" siempre que la comida incluya alimentos ricos en nutrientes y no ultraprocesados. Sin embargo, también menciona que no todas las personas necesitan desayunar de inmediato tras despertarse, y que obligarse a comer cuando no se tiene hambre no es necesario para todas las personas,