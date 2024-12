Conforme vamos cumpliendo años nos olvidamos, pero cuando hay niños en casa se incentiva el consumo de calcio a través de la leche, los yogures y otros lácteos o alimentos que sean ricos en el mineral que va a ayudar al crecimiento de los más pequeños. Especialmente lo hace al almacenarse en los huesos y dotarles de una buena estructura y de rigidez, de tal forma que tengan u n buen desarrollo óseo . Pero ¿qué pasa cuando los niños no toman el suficiente calcio para su desarrollo?

Esta y otras cuestiones son la que aborda la psicóloga infantil María Luisa Ferrerós con la colaboración de la doctora en Biología Victoria Revilla Sánchez en e l libro ‘Dime qué come y te diré cómo se porta’ (Planeta), donde hacen un amplio repaso por la nutrición infantil y la importancia de prestarle más atención de la que muchas veces se le da.

Aunque en general siempre se piensa que el calcio tiene repercusiones a nivel físico, también las tiene, en menor medida, en el comportamiento. “El calcio es muy importante para el crecimiento de los huesos, para el crecimiento general en la época del crecimiento infantil. Hay que vigilar bien que coman todos los derivados lácteos necesarios para que no les falte” , subraya Ferrerós sobre el mineral en una etapa tan importante como lo es la niñez y la adolescencia.

Pero esto no solo para con el calcio. Hay muchos nutrientes de los que un niño puede tener un déficit, más ahora que existen muchas formas de alimentación y, si no están, hay repercusiones a futuro.

“El yodo muchas veces no sabemos dónde encontrarlo, está sobre todo en los pescados y en la sal, siempre que sea yodada, y es algo importante que en los comedores escolares es obligatorio que esté presente, ya que si no hay yodo, tendremos problemas en el tiroides de adulto”, ejemplifica la psicóloga infantil, que recuerda que no hay mayor solución que intentar que los niños coman de todo y lo más variado posible.