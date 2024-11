¿Qué hacer cuando los niños no comen? "El tamaño del plato influye"

Todo el que tengo, o haya tenido, niños en casa sabe que la comida puede llegar a ser una auténtica odisea. Están esos padres que dicen con orgullo que sus pequeños “son muy buenos de boca”, mientras que otros se lamentan porque los suyos “no hay manera de que coman nada con gusto”. Lo que hay que tener claro es que no todos los niños comen igual y, mientras unos pueden ser más glotones, otros tienen una naturaleza más inapetente ante la comida.

¿Se puede hacer algo para que los niños más inapetentes coman más sin tener que pelear con ellos en la mesa? Lo cierto es que sí, aunque hay que tener cierta picardía y estrategia para ello, tal y como explica la psicóloga infantil María Luisa Ferrerós , autora del libro ‘Dime qué come y te diré cómo se porta’ (Planeta), en el que colabora con la doctora en Biología Victoria Revilla Sánchez.

En ocasiones, cuando el recipiente donde se pone la comida es muy pequeño y se llena puede dar la sensación al niño de que está muy lleno y ya le influye para hacerse a la idea de que no se lo va a comer. Si se juega con la psicología de poner un plato grande con la comida más repartida, le da la sensación de que no habrá tanta cantidad, aunque sea la misma que en otro plato más pequeño.

Que no coman lo suficiente puede ocurrir hasta con platos que verdaderamente les gustan, pero sobre todo con aquellos que no les gustan o a los que no les han dado una oportunidad, algo que suele ocurrir con el pescado o con las verduras.