Los secretos de la dieta de Mick Jagger: "En su despensa no falta el aguacate"

"Ha hecho un pacto con el diablo". Esa es la frase que a más de uno se le viene a la cabeza cuando, por ejemplo, Mick Jagger aparece sobre el escenario a los 81 años dándolo todo y con mejor apariencia y energía que muchos de 40 o incluso de 30. Precismaente por ahí va el título del libro de la productora Isadora Puiggené , que en 'Pacto con el diablo' (Planeta) ahonda en los hábitos de vida del cantante de los Rolling Stones para mantenerse perfectamente pese a que durante años vivió entre excesos que no eran precisamente demasiado saludables.

Lo que más me ha sorprendido es descubrir que Mick Jagger es una persona super disciplinada y que tiene muy claro lo que quiere y donde quiere llegar, pero pienso que tiene igual de claro que sin disciplina es imposible.

Todos necesitamos una motivación para conseguir nuestros objetivos y para Jagger su motor es la música y la banda es muy importante. Tuvo clarísimo que si no se cuidaba no podría continuar dándolo todo en el escenario. Para cambiar tu vida como hizo Jagger y llevar una vida de atleta de alto rendimiento has de ser muy disciplinado contigo mismo.