La sidra no es una bebida exclusiva de Asturias , pero es en Asturias donde existe una arraigada cultura en torno a esta bebida, cuyo origen se remonta miles de años atrás.

Hay que tener en cuenta que en la elaboración de sidra se utiliza un importante número de variedades diferentes, algunas de las cuales maduran en distintos periodos. Para hacernos una idea, la Denominación de Origen Protegida (DOP) Sidra de Asturias admite el uso de 76 variedades diferentes, aunque se estima que en Asturias existen casi quinientas variedades, muchas de las cuales son utilizadas también en la elaboración de sidra que no está amparada bajo esa DOP.

Una vez recogida la manzana, se lleva a un llagar o lagar , donde se realiza un examen visual para descartar la que presenta alguna anomalía; por ejemplo, la que tiene defectos, no está suficientemente madura, etc.

Después las manzanas se introducen en agua para lograr varios objetivos: realizar un primer lavado, descartar las que no están en buen estado (las que no flotan) y transportarlas hacia el interior de las instalaciones. Allí son lavadas con agua a presión para retirar la suciedad que pueda estar todavía presente y posteriormente se examinan de forma manual para retirar las piezas que no presentan unas condiciones adecuadas.