Oda al Polvorón como el dulce navideño por excelencia

De todas las divisiones binarias (y por lo tanto mongolas) en las que se puede separar el mundo, vamos a bifurcar a la humanidad entre quienes escachan el polvorón antes de abrirlo y quienes no lo escachan, es decir, quienes lo abren tal cual, sabiendo que ha sido elaborado para fragmentarse, desmigarse, y que en dicha fragilidad reside la tontada simple de su belleza.

Polvorón inestable, polvorón frágil. Icono navideño que ve pasar ingenios modernos, (panetones inmensos, abetos de hojaldre, brulés de turrón) sin alterarse en su alma de boina, sin darse ni quitarse importancia, con la humildad de un pesebre, con su misma inconsistencia, que a la par es su virtud máxima. Comerte un polvorón reclama la delicadeza de un trasquilador de ovejas. Ser fiel al polvorón equivale a creer que los padres no son los reyes, que Papá Noel no tiene hijos y que el discurso regio de la tele no es real, sino un holograma social que en realidad nadie entiende.