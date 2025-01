Cuántas veces nos habrá pasado. Vamos a echar mano de un alimento y vemos que su fecha de duración ha vencido . Si nos consideramos prudentes, lo más probable es que lo tiremos a la basura para evitar riesgos. Qué rabia da. Además de quedarnos con las ganas de comerlo, implica un desperdicio de todos los recursos que se han empleado en su producción: agua, electricidad, combustible, gas, mano de obra, etc. Y no solo eso. También tiene un coste para nuestro bolsillo , porque tirar comida es equiparable a tirar dinero. Contar con unos conocimientos básicos en torno a la duración de los alimentos puede ayudarnos a evitar esa situación.

En el caso de los alimentos que muestran una fecha de consumo preferente en la etiqueta, podemos levantar la mano mucho más. Es decir, no es necesario que los tiremos el día que esa fecha ha vencido porque siguen siendo seguros hasta bastante tiempo después. El único problema en estos casos es que sus características organolépticas (olor, sabor, textura, etc.) pueden verse mermadas. Dicho de otro modo, comer unas galletas siete días después de que se hayan pasado de fecha no va a enfermarnos. Lo que ocurre es que probablemente su aroma, su sabor y su textura ya no serán tan buenos como cuando el producto se encontraba dentro de ese límite de duración: quizá estén más blandas, hayan perdido aroma, matices de sabor y frescura, etc.