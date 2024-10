La tortilla de patata al estilo Manolo Blahnik

Manolo Blahnik, el diseñador de zapatos nacido en las Islas Canarias, que ha llevado la marca España a los lugares más recónditos de mundo con sus zapatos de tacón, no tiene problema en meterse en los fogones para elaborar todo tipo de recetas. "No soy un cocinero excelente y me gusta comer comida sencilla pero deliciosa, y lo hago, debo tener cuidado de no comer demasiada sal", asegura en la revista GQ. "Me encanta la sopa, pero un plato que me he encontrado haciendo mucho es la tortilla de patatas, que aprendí a hacer del jefe de cocina del Ritz de Madrid mientras me hospedaba allí".