En aquella época faltaba de todo en muchas zonas del país, también es verdad que no todos los pueblos y ciudades lo vivieron igual. Pero quizá los alimentos que menos escasearon la mayor parte del tiempo fueron cebollas, tocino, bacalao, almortas, cardos, arroz, pan (a veces), patatas (no siempre), boniatos, harina…

Durante un año me he sumergido en la historia de nuestro país y en las costumbres de aquella época. Me ha sorprendido el ingenio de los grandes cocineros como Doménech, pero también muchas de las recetas de las amas de casa de entonces, como eran las de mi tía abuela, mis abuelas y bisabuelas… Como muchas de las recetas eran grandes trampantojos para engañar al cerebro. Gracias a los testimonios de Monlora me sorprendió la valentía, el coraje y el ingenio de cuatro hermanos que tuvieron que vivir solos, separados de sus padres todo el tiempo que duró la guerra. Como después de conocer a Marisa y que me prestase sus recuerdos de entonces (ella ahora tiene 104 años), veo en su mirada los valores intachables de aquellas generaciones.