Solo para valientes: el explosivo cóctel relacionado con España que inventó Ernest Hemingway

El autor era un apasionado de las bebidas alcohólicas , algo de lo que dejó constancia en múltiples textos y trabajos, tanto que llegó a inventar un cóctel que está relacionado con España. ‘So red the nose or breath in the afternoon’ (‘Tan roja la nariz o el aliento de la tarde’) es un libro de 1935 en el que los editores Sterling North y Carl Kroch recopilaron cócteles ideados por varios personajes famosos , entre los que se encuentra uno de Hemingway.

El historiador e investigador Philip Greene publicó en 2015 el libro ‘To have and have another: A Hemingway cocktail companion’ (‘Tomar y tomar otro: Un compañero de cóctel de Hemingway’). Además, el autor es el fundador del Museo del cóctel americano, ubicado en Nueva Orleans. El experto expone que una célebre nota afirma que el escritor solía beber mojitos, pero se trata de una falsificación. Después añade que prefería un combinado similar que también lleva ron: Gregorio’s Rx. Dicha bebida fue creada por Gregorio Fuentes como una especie de remedio para cuando Ernest Hemingway no se sentía del todo bien. Los ingredientes principales del cóctel Gregorio’s Rx son ron añejo, zumo de lima o de limón y menta. A diferencia del mojito, no lleva azúcar, sino miel, y no incluye agua con gas.