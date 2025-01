Antonio Banderas y Olivia Colman protagonizaron un divertido momento hablando sobre comida mientras estaban promocionando ‘Paddington: Aventura en la selva’, película en la que ambos participan. La actriz llegó a sentirse ofendida ante un comentario de su compañero sobre un alimento muy popular en su tierra. La británica le preguntó si había probado los ‘scones’ , que son unos bollos o panecillos individuales que se suelen tomar en los desayunos y a la hora del té en Reino Unido, Irlanda, Australia y algunos otros países. El español contestó que le encantan y que los come “con un poco de mermelada”. La reacción de la intérprete ante estas declaraciones fue de sorpresa: “¿ Pero mermelada en un panecillo ? Oh, Antonio…”.

Banderas expresó: “Lo he hecho, sí, porque no soy británico”. Colman se mostró ofendida y apuntó: “Así que no te importa poner mermelada en un panecillo”. Después los dos coincidieron al señalar que sí se puede poner mantequilla en uno de estos panecillos ingleses tradicionales. La actriz acabó advirtiéndole con humor de que podrían vetarle la entrada a Reino Unido: “No se te permitirá volver si dices cosas así”.