Blanca Romero: “Dejaría sin postre a mi hija”

‘Next Level Chef’ apuesta por la revolución, ya que sus concursantes no saben ni con qué utensilios van a cocinar ni mucho menos de qué ingredientes van a disponer para elaborar sus platos. Con una cocina de 20 metros de altura y tres pisos, cada grupo se divide entre el ático, el primer piso y el sótano, así que hasta que no aparece la plataforma no sabrán con qué productos cocinarán, poniéndoselo difícil a los del sótano, que se quedarán con las sobras.