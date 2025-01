Las lentejas no necesitan presentación , son esas legumbres pequeñas con forma de disco que van desde el amarillo y el rojo al verde, marrón e incluso negro y que colman las estanterías de cualquier buena despensa. Se pueden usar para sopas y guisos, ensaladas y guarniciones, y ocupan un lugar destacado en India, Grecia y Sudamérica.

Aunque el famoso refrán dice que "las lentejas, comida de viejas, si quieres las comes y si no, las dejas", lo cierto es que las lentejas nos aportan una gran variedad de nutrientes y es recomendado para todas las edades. Son ricas en fibra, en vitaminas del grupo B, entre las cuales destaca el ácido fólico, y en minerales como el potasio, el calcio, el fósforo, magnesio, zinc y el hierro. Incorporar esta legumbre a nuestra dieta no tienen por qué se aburrido.