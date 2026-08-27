Este tipo de bebidas encajan perfectamente con la tendencia actual de “hacerlo bonito”

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Hay tendencias que llegan sin hacer ruido… y otras que lo cambian todo. En el universo foodie, el pistacho y la lavanda están viviendo su momento más icónico. Entre lattes cremosos, bebidas de estética irresistible y postres que arrasan en redes sociales, estos dos ingredientes han pasado de ser secundarios a convertirse en auténticos protagonistas. El resultado, una tendencia indulgente, sofisticada y sorprendentemente ligera que puedes disfrutar tanto en las cafeterías más trendy como en su versión casera.

Porque ya no se trata solo de tomar café. Se trata de crear un momento. De elegir una taza bonita, de cuidar los detalles, de transformar una pausa en un pequeño ritual. Los lattes de pistacho y lavanda encajan perfectamente en esta nueva forma de disfrutar. Dos bebidas visuales, aromáticas y con ese equilibrio entre capricho y bienestar que tanto buscamos. Y lo mejor es que puedes recrearlos fácilmente en casa, adaptándolos a tu gusto y a tu ritmo.

Pistacho latte: el verde que conquista

Si hubiera que elegir el color gastronómico del momento, sin duda sería el verde pistacho. Cremoso, elegante y con ese matiz tostado tan característico, este fruto seco se ha convertido en el protagonista absoluto de muchas de las tendencias culinarias actuales. Desde el famoso chocolate estilo Dubái hasta helados, tartas o versiones reinventadas de clásicos como el tiramisú, el pistacho ha pasado de ser un ingrediente discreto a un auténtico objeto de deseo.

Pero si hay un formato en el que esta “fiebre verde” se está disfrutando especialmente es en el latte. El pistacho tiene la capacidad de aportar cuerpo, cremosidad y un sabor único que combina a la perfección tanto con el café como en versiones sin cafeína. El resultado es una bebida reconfortante, con un punto indulgente pero también con una sensación más ligera y natural.

En este contexto, las bebidas vegetales han jugado un papel clave. Opciones a base de avena o frutos secos permiten potenciar la textura sin necesidad de lácteos, creando lattes suaves, espumosos y muy agradables al paladar. En particular, las versiones con avena aportan ese equilibrio perfecto entre dulzor natural y cremosidad, convirtiéndose en la base ideal para este tipo de bebidas.

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Iced lavanda latte: el toque floral que eleva cualquier momento

Si el pistacho representa la cremosidad y la calidez, la lavanda llega para aportar frescura, delicadeza y un punto inesperado. El iced lavanda latte se ha convertido en una de las bebidas del momento, y no es difícil entender por qué. Su color suave, su aroma floral y su estética cuidada lo convierten en el capricho perfecto para quienes buscan algo diferente.

Pero más allá de lo visual, esta bebida tiene algo especial, transforma lo cotidiano en algo casi ritual. Preparar un sirope de lavanda, espumar la bebida vegetal, añadir hielo en un vaso bonito… son pequeños gestos que convierten un momento cualquiera en algo más consciente, más creativo, más tuyo.

El sabor de la lavanda es sutil, ligeramente dulce y muy aromático. Combinado con el café, crea un contraste interesante que sorprende sin resultar excesivo. Y si se acompaña con notas frutales, como el toque de arándanos en el sirope, el resultado es aún más especial, un equilibrio entre lo floral y lo fresco que engancha desde el primer sorbo.

Dos lattes, una misma filosofía

Aunque el pistacho y la lavanda puedan parecer mundos opuestos, lo cierto es que comparten algo esencial, ambos representan una nueva forma de entender el café y las bebidas del día a día. Una forma más creativa, más estética y también más consciente.

Estos lattes no son solo una tendencia pasajera. Son el reflejo de cómo buscamos disfrutar más de los pequeños momentos, de cómo valoramos los detalles y de cómo la cocina, incluso en su versión más sencilla, puede convertirse en una forma de expresión.

Receta Pistacho Latte Personas 1 pax. Tiempo 15 min. Dificultad Baja Ingredientes 240 ml de leche de avena y pistacho

1 cucharada de pasta de pistacho

1 café espresso

Pistachos troceados para decorar Elaboración Calienta y espuma Calienta la bebida vegetal y bátela hasta conseguir una espuma suave y cremosa. Base de pistacho En un vaso, añade una cucharada de pasta de pistacho. Añade el café Incorpora el café espresso caliente sobre la pasta de pistacho. Vierte la espuma Añade poco a poco la bebida vegetal espumada, dejando que se mezcle suavemente. Toque final Decora con pistachos troceados por encima… ¡y listo para disfrutar!