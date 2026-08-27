Natalia Sette 27 AGO 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' habla claro sobre sus deseos de ser madre junto a Suso dos meses después de su boda

Marieta y Suso abren el álbum de fotos de su boda un mes después de la celebración

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Marieta y Suso Álvarez están oficialmente de vuelta en España tras poner punto y final a su inolvidable luna de miel en Tailandia . La exconcursante de 'Supervivientes' ha querido abordar abiertamente una de las dudas que más se ha repetido durante estas semanas: si está buscando ya un hijo con Suso.

Fiel a la naturalidad que la caracteriza, la alicantina ha hablado sin tapujos sobre sus planes de maternidad junto al colaborador de televisión. “La pregunta más repetida: cuando te casas, la siguiente pregunta es para cuándo los niños”, ha reflexionado la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’.

Lejos de esquivar el tema ahora que han regresado de su viaje, Marieta ha confirmado las enormes ganas que tienen ambos de ampliar la familia: “Suso y yo tenemos muchas ganas, pero que vengan cuando quieran venir. Estamos deseándolo, que vengan cuando tengan que venir”.

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A pesar de la ilusión que les hace dar este paso decisivo tras darse el 'sí, quiero' , la ganadora de ‘GH DUO’ tiene claro que no piensa vivir esta etapa con preocupación. “No quiero un reloj en mi cabeza marcándome los tiempos. Somos jóvenes, podemos disfrutar de viajar, trabajar y del matrimonio”, ha asegurado con rotundidad.

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Además, la creadora de contenido ha compartido la indecisión que tiene respecto a la elección de los futuros nombres de sus bebés. “He cambiado el nombre de mis hijos mil veces. Cuando los digo, la gente me da su opinión y me raya. No me gustan los nombres con diminutivos ni motes”, ha confesado.

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Es por ello que a lo largo de los años le han gustado nombres que posteriormente ha descartado: “Me gustaba un montón Rodrigo, pero le van a llamar Rodri y eso no me gusta”. Su debate interno no queda ahí, ya que con las opciones de niña le sucede algo parecido. “Me gustaba un montón Triana, pero como me gusta de toda la vida, pienso en que quiero algo más actual”, ha explicado.

Por ello, Marieta prefiere no precipitarse: “Cuando me dé el test positivo, me pondré a pensarlo”. De momento, la influencer está centrada en disfrutar de su etapa de casada con Suso Álvarez y no obsesionarse con la idea de formar una familia cuanto antes.