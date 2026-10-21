Iván Fuente 21 OCT 2026 - 14:18h.

Se puede congelar en cualquier época del año, pero hay que tener en cuenta una serie de claves

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Los platos frescos típicos del verano y la época estival van ganando terreno a otras opciones más pesadas a las que acudimos cuando el frío arrecia. Ante esta circunstancia, y a pesar de que podemos obtener prácticamente cualquier producto durante todo el año, puede ser necesario guardar productos de temporada para más adelante.

Dos de esos productos típicos del verano -aunque ya se consumen durante todo el año- son el gazpacho y el salmorejo. Dos opciones frescas, ligeras y nutritivas que se pueden hacer en casa de manera muy sencilla con frutas de temporada, por lo que siempre es buena idea congelar aquello que no nos vayamos a comer. Así tendremos durante muchos meses todo el sabor de los mejores productos.

Para congelarlo sin que pierdan su sabor y su textura es importante tener en cuenta varias cosas. Para empezar, es importante saber que aunque aguantan más de tres meses en el congelador, lo ideal es comerlo antes de ese tiempo.

¿Cómo congelar gazpacho o salmorejo?

Si tenemos intención de congelar gazpacho o salmorejo lo primero que hemos de hacer es triturar todo lo que podamos los ingredientes, evitando añadir agua, que al congelarlo cristalizará. Una vez que lo tengamos bien triturado hemos de eliminar las impurezas con un colador. Después lo emulsionamos con un poco de aceite de oliva para que quede una textura cremosa y homogénea, bien unida.

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Hecho, esto lo congelamos a la mayor brevedad, en recipientes herméticos y si es posible, de corte horizontal. Es más, si podemos, lo guardamos en raciones, así tendremos la cantidad justa que necesitemos cuando vayamos a comerlo.

En el frigorífico

Cuando vayamos a comerlo, lo descongelamos en el frigorífico, para que sea un proceso más lento que a temperatura ambiente. Una vez descongelado por completo, lo volvemos a triturar y añadimos un poco de agua y los ingredientes que queramos poner como ‘toppings’.

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Así de sencillo, así de efectivo. Ante un clima cada vez más caluroso, podemos disfrutar de estas dos sopas frescas y nutritivas durante todo el año con el mejor sabor de la fruta de temporada.