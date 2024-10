Pedir comida a domicilio es un placer sin culpa que nos permitimos por diversos motivos, una reunión con amigos, una noche especial o, sencillamente, porque no hemos visitado el supermercado para rellenar la nevera. La decisión de recurrir al delivery es estupenda, el problema viene cuando hay que elegir entre todas las opciones que ofrecen en las diferentes apps de comida. Ponle fin a la indecisión y toma nota de estos restaurantes para pedir a domicilio que sirven tus platos preferidos.

Se puede cenar de lujo, literalmente, sin salir de casa. El restaurante Horcher es uno de los más exquisitos de la capital, por el que han pasado Dalí o Sofía Loren. Y sí, sirven a domicilio. La carta es algo más reducida, pero no falta el clásico Stroganoff a la mostaza de Pommery como su receta más icónica, la Tarrina de Foie de oca con higos picantes o el Goulash a la húngara con puré de patata y chucrut. Damos por hecho que no vas a saltarte el postre y que es más que posible que pidáis el famoso Baumkuchen o el Strudel de manzana a la vienesa.

Es uno de los restaurantes italianos mejor valorados de la capital, con una cocina que viaja desde la isla de Cerdeña hasta tu plato, y con un menú sin gluten que a muchos les da la vida. Que sirvan a domicilio es una suerte que no debes pasar por alto, ya sea para pedir cualquiera de sus pizzas o uno de sus platos de pasta, como los deliciosos spaghetti vongole.

En Barcelona, y ahora también en Madrid, tienen la suerte de disfrutar de la carta de Nomomoto en sus locales en ambas ciudades, y también sin moverte del sofá. Si la noche en la que has pensado en cenar sushi, quieres que sea un buen sushi, apunta este nombre. En su cocina combinan el mejor producto mediterráneo con las técnicas culinarias niponas… y te lo llevan a casa.

Una buena paella en el momento adecuado es, posiblemente, la mejor opción de comida. Lo que más nos gusta de Paellitas Tradición es que puedes pedirla en formato individual, es decir, no necesitas a nadie más para disfrutar de una paella. Y si hay más personas, no tenéis que poneros de acuerdo en cuál elegir. Por no hablar de los ricas que están, con el arroz en su punto. Paella valenciana, de verduras, arroz negro, fideuá… Decidirte por una es lo realmente complicado.