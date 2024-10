La tradición de comer churros en Madrid es una de las más arraigadas de la capital. Es cierto que puedes tomarlos en casi cualquier rincón del país, pero los churros castizos tienen ese encanto especial que no pasa desapercibido ni a los habitantes de la capital ni a los turistas que la visitan cada año. Aquí lo de los churros es una cosa seria, por eso no suelen faltar a la hora del desayuno las cafeterías de toda la vida. Pero si quieres ir a lo seguro, no te pierdas esta guía con la ruta definitiva para comer churros en Madrid en la que podrás elegir entre locales centenarios y modernos a tu antojo. Es infalible.