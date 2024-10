R: Sin ánimo de ofender, he notado algunos errores comunes. Primero, la cocción: la pasta se suele cocinar demasiado tiempo. Tiene que ser al dente. En segundo lugar, la salsa: se usa demasiado y esto oculta el sabor de la pasta. La pasta no debe "nadar" en salsa; debe absorber los sabores que la acompañan. Y por último, el queso no va en todos los platos. No pongas parmesano en una pasta con pescado, por ejemplo. En cambio, los italiano suelen ir a lo seguro y prefieren lo tradicional. Buscan autenticidad, recetas clásicas que están bien hechas. Es una buena mezcla en la mesa.